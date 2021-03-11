Bilal Sonses kimdir? Bilal Sonses hayatı ve biyografisi! Bilal Sonses kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Bilal Sonses, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Bilal Sonses hakkında merak edilenler. Bilal Sonses hayatı ve biyografisi. Bilal Sonses kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Bilal Sonses merak konusu oldu. İşte Bilal Sonses hakkında merak edilen Bilal Sonses kimdir, Bilal Sonses hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BİLAL SONSES KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Ekim 1993

Kaç yaşında: 27yaşında

Nereli: Fatih

Türk pop müziği sanatçısı ve söz yazarı. Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesinden mezun olmuştur.

Başarılı genç popçu 1,76 metre boyunda ve 70 kg kilodadır.

Bilal Sonses isimli YouTube kanalının 1 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır. Daha sonra Sonses, Netd müzikle yaptığı anlaşma ile 'Son olarak iki kelime' adlı şarkısı bu kanalda yayınlanmış ve kendi rekorunu kırarak ilk haftasında 1 milyon'dan fazla dinlenmeyi başarmıştır.

Son olarak "Neyim Olacaktın?" şarkısı ile büyük yankı uyandıran genç yarışmacı sosyal medyada da

EP'leri

• Öpesim Var (2017)

Single'ları

• "İnat Keçi" (2019)

• "İçimden Gelmiyor" (ft. Bengü) (2019)

• "Sevme" (2019)

• "Sen Aldırma" (ft. Reynmen) (2019)

• "Neyim Olacaktın?" (2019)

• "Cennetten Çiçek" (2019)

• "Sende Kaldı Yüreğim" (ft. Derya Bedavacı) (2020)

• "Sonu Gelmez" (ft. Seda Tripkolic) (2020)

• "Yara" (ft. Ziynet Sali) (2020)

• "Görmedim Sen Gibi" (2020)

• "Nefret" (2020)

• "Geç Değil" (ft. Rozz Kalliope) (2020)

• "Çat Kapı" (2020)

• "Hasbelkader" (ft. Yıldız Tilbe) (2020)

• "Sebepsiz Boş Yere" (2021)

Eserleri

• Murat Boz – "Can Kenarım"

• Ebru Yaşar – "Kalmam"

• Mustafa Ceceli – "Bedel"

• Reynmen – "Hevesim Yok"

• Ömer Başdoğan - Yanarsın ve Kanarsın