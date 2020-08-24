Bilal Hancı "Sevdanın Böylesi" şarkı sözleri | Bilal Hancı kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Bilal Hancı "Sevdanın Böylesi" şarkı sözleri | Bilal Hancı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Geçtiğimiz hafta yeni şarkısıyla gündeme gelen Bilal Hancı Youtube'da izlenme rekoru kırıyor. Bilal Hancı 1 hafta içerisinde 11 milyon izlenme aldı. Peki yeni şarkısı 'Sevdanın Böylesi' sözleri nelerdir, şarkı sözü nedir?

Bilal Hancı
24.08.2020 12:44 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:49

Kafalar kanalının üyelerinden birisi olan Bilal Hancı aynı zamanda şarkıcılık da yapıyor. Son çıkardığı sevdanın böylesi şarkısı çok beğeni aldı ve şarkının sözleri çok merak edildi. Peki Sevdanın Böylesi şarkısının sözleri nelerdir?

BİLAL HANCI KİMDİR?

Bilal Hancı 8 Eylül 1989 yılında dünyaya gelmiştir. Doğma büyüme aslen Trabzonludur. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayan Bilal Hancı aynı zamanda müzikle de ilgileniyor. Bilal Hancı, Kafalar kanalının 3 üyesinden birisidir. Aynı zamanda şarkıcılık da yapmaktadır. Son çıkardığı Sevdanın Böylesi şarkısı çok beğeni toplamıştır ve uzun bir süre Youtube Trend 1'de kalmıştır.

Bilal Hancı doğum tarihi : 8 Eylül 1989

Bilal Hancı kaç yaşında : 31 yaşında

Bilal Hancı aslen nereli : Trabzon

Bilal Hancı mesleği ne : Youtuber - Müzisyen

Bilal Hancı tuttuğu takım : Trabzonspor

Bilal Hancı boyu kaç : 1,77 metre

Bilal Hancı kilosu kaç : 76 kg

Bilal Hancı burcu ne : Başak

SEVDANIN BÖYLESİ ŞARKI SÖZLERİ

Yar senden başkasının gözlerine bakamam

Sevmesen bile beni yüreğimden atamam

Yar senden başkasının gözlerine bakamam

Sevmesen bile beni yüreğimden atamam

Dünyanın hilesini, kaderin silesini

Yaşayıp ne edeyim, sevdanın böylesini

Dünyanın hilesini, kaderin silesini

Yaşayıp ne edeyim, sevdanın böylesini

Senin güldüğün aşka, ben emek verdim emek

Verdiğim emeklerin hepsi boşaymış demek

Senin güldüğün aşka, ben emek verdim emek

Verdiğim emeklerin hepsi boşaymış demek

Dünyanın hilesini, kaderin silesini

Yaşayıp ne edeyim, sevdanın böylesini

Dünyanın hilesini, kaderin silesini

Yaşayıp ne edeyim, sevdanın böylesini

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