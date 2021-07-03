Bilal Erdoğan: "Kütahya, ecdadımızın dönüm noktalarından"

Kütahya Valisi Ali Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Eğitime Destek Platformu (EDP) Toplantısı'na katıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Eğitime Destek Platformu (EDP) Toplantısı'na katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, eğitim ve gençlik alanlarında yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Bizi biz yapan değerlerin geleceğe aktarılmasının en önemli görev olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, "Bilgi ve beceri geliştirilebilir; ama ahlak, erdem ve bize ait değerlerin bir sonraki kuşağa aktarılması emek isteyen bir husus. Bugün yaşamın zorluklarının insan ruhunda oluşturduğu tahribatları giderecek yegane güç bize ait olan değerleri yaymaktır" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ı 1 Eylül'de Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yapılacak Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından ilçeye kazandırılan Domaniç Göç Yolu'na davet eden Vali Çelik, "Söğüt'ten Ahlat'a kadar olan Türkiye'nin birlikteliğini sağlayacak ivmenin içerisinde yer aldığınızı müşahede etmek bizlere keyif veriyor; ama Domaniç'imizi de onun içindeki bir parça olarak öne çıkarma konusunda sizden bir istirhamımız olacak. 1 Eylül'de yapılacak Hayme Ana etkinliklerimizde sizi, STK temsilcilerini ve öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyarız" dedi.

Vali Ali Çelik'e katılımlarından dolayı teşekkür eden Erdoğan, "Kütahya, ecdadımızın dönüm noktalarından bir tanesi. İnşallah Kütahya'daki güven ve muhabbet bağları toplumun daha geniş kesimlerine yayılır ve Kütahya bizim ruhumuzun yaşatıldığı örnek yerlerden biri olur. En kısa zamanda bir araya gelmeyi ümit ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı