Bikinisi dar gelince olanlar oldu!
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Bikinisi dar gelince olanlar oldu!

Bikinisi dar gelince olanlar oldu!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Cinsel içerikli film yıldızı Victoria Banx, çıktığı Florida'da tatilinde görüntülendi. Dar bikini giyen Victoria Banx'ın plajdaki halleri dikkat çekti. İşte o kareler...

Yetişkin filmlerde rol alarak ünlenen Vicky Banxx, güneşin keyfini çıkarmak için Florida'ya gitti.

Minik pembe bikinisiyle kıvrımlarını sergileyen ünlü fenomen, bol bol poz verdi.

Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi olan Banxx, takipçilerine sunduğu seksi video klipleriyle ünlü.

İşte Vicky Banxx'ın dikkat çeken o kareleri...

Bikinisi dar gelince olanlar oldu!
Bikinisi dar gelince olanlar oldu!
Bikinisi dar gelince olanlar oldu!
Bikinisi dar gelince olanlar oldu!
Bikinisi dar gelince olanlar oldu!

Kaynak: Snob Magazin

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