Bikinisi dar gelince olanlar oldu!
Cinsel içerikli film yıldızı Victoria Banx, çıktığı Florida'da tatilinde görüntülendi. Dar bikini giyen Victoria Banx'ın plajdaki halleri dikkat çekti. İşte o kareler...
Yetişkin filmlerde rol alarak ünlenen Vicky Banxx, güneşin keyfini çıkarmak için Florida'ya gitti.
Minik pembe bikinisiyle kıvrımlarını sergileyen ünlü fenomen, bol bol poz verdi.
Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi olan Banxx, takipçilerine sunduğu seksi video klipleriyle ünlü.
İşte Vicky Banxx'ın dikkat çeken o kareleri...
Kaynak: Snob Magazin