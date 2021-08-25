Bikinili pozlarını paylaşan oyuncu Hande Erçel'in paylaşımı 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı

Başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin final bölümünün çekimini tamamladıktan sonra sevgilisi Kerem Bürsin ile Bodrum'a giden Hande Erçel, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı 20 dakikada 526 binden fazla beğeni aldı.

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçel, final çekimlerinin ardından tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, son olarak bikinili bir pozunu paylaştı.

20 DAKİKADA YARIM MİLYON BEĞENİ ALDI

Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile baş başa tatil yapıyor. Aşklarını göz önünde yaşamaya başlayan ikili, pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor. Instagram'da 23,9 milyon takipçisi bulunan Erçel, havuz başındaki bikinili pozlarını ve sevgilisinin elini tuttuğu bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun paylaşımı 20 dakikada 526 binden fazla beğeni aldı.