Bikinili görüntüsüyle olay olan Gülben Ergen selülit eleştirilerini tiye aldı

Son dönemde magazin gündeminin çok konuşulan ismi Gülben Ergen okulların tatil olmasıyla kendiniçocukları Atlas, Ares ve Güney ile beraber Bodrum'a attı. Oğullarıyla Gündoğan'daki evinin iskelesinde görüntülenen şarkıcının bikinili hali olay oldu.

ELEŞTİRİLERİ TİYE ALDI

Bikinili görüntülenen 46 yaşındaki şarkıcının selülitleri ise dikkatlerden kaçmadı. Ergen, son bikinili hali eleştiri yağmuruna tutulunca ise yine sosyal medya hesabından basın mensuplarının yakaladığı bir görüntüyü paylaşarak selülitli halini eleştirenleri tiye aldı.

"KARİZMA FALAN SAĞLAM"

Ergen, bu paylaşımının altına, "Selülitlerim çok bozuldu bu habere ve gittiler" diyebilsem keşke Endam, çoluk çocuk, boy pos, karizma falan sağlam Allah'tan" diyerek selülitli halini eleştirenleri tiye aldı.