Bikinili fotoğrafını paylaşan Seren Serengil'in yaptığı hata takipçilerinin gözünden kaçmadı

Daha iyi görünmek için photoshopun nimetlerinden yararlanmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyen Seren Serengil, paylaştığı bikinili fotoğrafıyla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Kullanıcılar, bir bacağını inceltip diğerini inceltmeyi unutan Serengil'e yorum yağdırdı.

Yoğun geçen sezonun ardından soluğu Maldivler'de alan Seren Serengil bir hafta sonra yurda döndü. Bir mayo markasının katalog çekimleri için objektif karşısına geçen ünlü sunucu paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Hem iş hem tatil yapan ünlü sunucu, bir mayo markasının katalog çekimleri için objektif karşısına geçti. Serengil, çekimden bazı kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

"ROBOT GİBİ DURUYOR"

Photoshop sevdasıyla bilinen Serengil bu kez takipçilerinin diline düştü. Paylaştığı fotoğraflarda phoshopu abartınca ünlü ismi takipçileri, "Seren Serengil shop'u diye bir şey var ve kendisi acil patentini almalı", "Diğer bacağı unutmuşsun Seren", "Robot gibi duruyor", "Sağ bacak, soldakinin yarısı olmuş" mesajlarıyla ti'ye aldı.

AŞIRI ZAYIFLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası fazla kilolarından kurtulan Seren Serengil'in aşırı zayıflaması dikkat çekmişti. Serengil, sunuculuğunu yaptığı programda 46 kiloya kadar düştüğünü açıklamıştı. Ünlü ismin Dumping Sendromu'na yakalandığı ortaya çıkmıştı.