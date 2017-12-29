Bik ve Dika'dan Kurumlara Eğitim Projesi

Basın İlan Kurumu (BİK) ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) kamu kurum ve kuruluşlarında basın ve halkla ilişkiler müdürlüklerinde çalışan personelin 'Kurumsal İletişiminin Arttırılması Eğitimi' projesi protokolü imzalandı.



DİKA'da gerçekleşen imza törenine Mardin BİK Şube Müdürü Adnan Günbegi, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve gazeteciler katıldı. Dicle Kalkınma Ajansının 2017 yılı destek programı çerçevesinde Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü proje ekibi tarafından 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüklerinde Çalışan Personelin Kurumsal İletişiminin Arttırılması Eğitimi' konulu bir proje hazırlandı. Söz konusu proje Eylül-Ekim döneminde sunulan projeler arasında başarılı bulunarak ajans tarafından kabul edildi. Proje ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, il milli eğitim müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il göç idaresi müdürlüğü, illerde yer alan valilikler ve belediyelerde çalışan görevli personelin, kurumsal iletişim konusunda, deneyimsel öğrenme teknikleri ile desteklenerek bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi, böylece kamu kurumlarının hizmet kalitesinin niteliklerinin arttırılması amaçlandığı belirtildi. Proje kapsamında 32 kişiye kurumsal iletişim eğitimi verileceğini belirten BİK Mardin Müdürü Adnan Günbegi yaptığı konuşmada, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ şahsında DİKA yönetim kuru üyelerine, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca ile BİK yönetim kurulu üyeleri ile tüm basın mensuplarına teşekkür ettiğini belirtti.



Dika Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ise; ajans olarak bölgenin kalkınması ve gelişmesi açısında projesi olan tüm kurum ve kuruluşlara gitmeyi kendilerine felsefe edindiklerini bu bağlamda ajansa başvuru yapan projeler açısında olumlu karşılanan bu tür projeleri benimsediklerin belirterek, tüm basın mensuplarına teşekkür ettiğini söyledi. - MARDİN