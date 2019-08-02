BİK Müdürü Kuru'dan MGTC'ye ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Müdürü Yaşar kuru, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini (MGTC) ziyaret etti.

Ziyarette konuşan MGTC Başkanı Fatih Avcı, "Basın İlan Kurumuna bağlı olarak Malatya'da ilan alan gazetelerimiz var, onlar da önemli bir görevi icra ediyorlar. Gazetelerimizin denetlenmesi noktasında teşvik edici yöntemleri var farklı kurumlar olabiliriz ama aynı gemide yol aldığımız ve gazetecilik mesleğini icra ederken birlikte olduğumuz kurumlardan bir tanesi Basın İlan Kurumu. Kendilerine uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Basın İlan Kurumu Müdürü Yaşar Kuru ise, "Birlikte hareket ederek gazeteci arkadaşlarımızın sorunlarını her daim çözüm aramak için elimden geleni yapacağım Malatya basını belli bir seviyede daha da iyi olacak" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA