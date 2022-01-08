Bige Önal'dan flaş Aras Bulut İynemli açıklaması

Bige Önal, önceki gün Zekeriyaköy'de objektiflere takıldı.

Aras Bulut İynemli ile haklarında çıkan "Önce ayrıldılar, sonra barıştılar" şeklindeki haberler sorulunca ünlü oyuncu, "Arkadaşlar her şey yolunda" cevabını verdi.

Önal ile İynemli'nin aralarındaki sorunları çözdükleri ortaya çıktı.

AMSTERDAM'DA ROMANTİK TATİL

Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, geçtiğimiz haftalarda Amsterdam'a gitmişti. İkili, baş başa romantik bir tatil geçirdi.