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Bige Önal'dan flaş Aras Bulut İynemli açıklaması

Bige Önal'dan flaş Aras Bulut İynemli açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı m? Bige Önal'dan son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...

Bige Önal, önceki gün Zekeriyaköy'de objektiflere takıldı.

Aras Bulut İynemli ile haklarında çıkan "Önce ayrıldılar, sonra barıştılar" şeklindeki haberler sorulunca ünlü oyuncu, "Arkadaşlar her şey yolunda" cevabını verdi.

Önal ile İynemli'nin aralarındaki sorunları çözdükleri ortaya çıktı.

AMSTERDAM'DA ROMANTİK TATİL

Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, geçtiğimiz haftalarda Amsterdam'a gitmişti. İkili, baş başa romantik bir tatil geçirdi.

Bige Önal'dan flaş Aras Bulut İynemli açıklaması

Bige Önal'dan flaş Aras Bulut İynemli açıklaması

Bige Önal'dan flaş Aras Bulut İynemli açıklaması

Bige Önal'dan flaş Aras Bulut İynemli açıklaması

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