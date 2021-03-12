Bigadiç'te salgınla mücadelede denetim faaliyetleri sürüyor

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması kapsamında Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde uygulamalar sürüyor.

Bigadiç Kaymakamlığı bünyesinde, sürdürülen denetimlerde ekipler, vatandaşları, esnafı ve tüm iş yeri sahiplerini maske, mesafe, temizlik ve Sağlık Bakanlığı salgınla mücadele rehberi çerçevesinde bilgilendiriyor.

Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimler kapsamında Kovid-19'la mücadelede vatandaşları bilgilendirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini anlatarak, "Gerek hijyen koşulları, gerekse maske, mesafe kurallarına uyum konusunda hassasiyet içinde olmaya devam edelim. İnşallah bu zorlu süreci hep birlikte en kısa sürede atlatacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak