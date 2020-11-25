Bigadiç'te polis ekipleri kadına şiddetinin önüne geçebilmek için broşür dağıttı
25.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:28
Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve mücadele de etkin rol alınması için Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.
Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve mücadele de etkin rol alınması için Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadınlara bilgilendirici broşür ve karanfil dağıtarak KADES uygulamasını telefona yükleyebilecekleri konusunda bilgi verdi.
Kadınlara, ani durumlarda veya şiddete maruz kaldıklarında KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulunabileceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak