Bigadiç'te polis ekipleri kadına şiddetinin önüne geçebilmek için broşür dağıttı

Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve mücadele de etkin rol alınması için Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.