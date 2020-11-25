Bigadiç'te polis ekipleri kadına şiddetinin önüne geçebilmek için broşür dağıttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bigadiç'te polis ekipleri kadına şiddetinin önüne geçebilmek için broşür dağıttı

25.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:28
Bigadiç'te polis ekipleri kadına şiddetinin önüne geçebilmek için broşür dağıttı

Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve mücadele de etkin rol alınması için Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve mücadele de etkin rol alınması için Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadınlara bilgilendirici broşür ve karanfil dağıtarak KADES uygulamasını telefona yükleyebilecekleri konusunda bilgi verdi.

Kadınlara, ani durumlarda veya şiddete maruz kaldıklarında KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulunabileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

İlgili Haberler

Polis, kadına şiddetinin önüne geçebilmek için broşür dağıttı
Polis, kadına şiddetinin önüne geçebilmek için broşür dağıttı
Marmaris'te Polis ve Jandarma kadına yönelik şiddete karşı broşür dağıttı
Marmaris'te Polis ve Jandarma kadına yönelik şiddete karşı broşür dağıttı
Sürdürülebilir balıkçılık için verilen ağır cezalar, yasa dışı avcılığın önüne geçebilir - Drone
Sürdürülebilir balıkçılık için verilen ağır cezalar, yasa dışı avcılığın önüne geçebilir - Drone
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Caner Erkin Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk İstifa Bülent Arınç Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bigadiç'te polis ekipleri kadına şiddetinin önüne geçebilmek için broşür dağıttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 14:34:23. #1.15#
title