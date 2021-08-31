Bigadiç'te kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Bigadiç'te kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bigadiç'te kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 ASS 753 plakalı otomobil, Bigadiç-Balıkesir kara yolunda sanayi sitesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bigadiç İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Servis ve polis ekiplerin sevk edildi.

Araçta sıkışarak yaralanan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bigadiç'te kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bigadiç'te kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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Bigadiç'te kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler
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