Bigadiç'te domuz saldırısı - Haberler
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Bigadiç'te domuz saldırısı

AA, Emrah Çakmak - Güncel
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Bigadiç'te domuz saldırısı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Küçük Yeni mahallesinde küçük baş hayvan çiftliği sahibi Abdullah Alcan Selimiye Barajı çevresinde koyunlarını otlattığı sırada av köpeklerinden korkup kaçan domuzun saldırısına uğradı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Küçük Yeni mahallesinde küçük baş hayvan çiftliği sahibi Abdullah Alcan Selimiye Barajı çevresinde koyunlarını otlattığı sırada av köpeklerinden korkup kaçan domuzun saldırısına uğradı.

Saldırı sonrasında Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Alcan'ın bacağına 55 dikiş atıldı.

Domuz saldırısı sonucunda bacağına 55 dikiş atıldığını ifade eden Abdullah Alcan şunları kaydetti:

"Selimiye Barajı etrafında iki köpeğimle birlikte koyunlarımı otlatıyordum. Köpeklerimle karşılaşıp korkan domuz kaçarken bana çarparak hastanelik etti. Olayın ardından koyunlarımı bırakarak yola çıkıp yardım istedim. Yakın mahallemizden gelen minibüs beni Atatürk Şehir Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından bacağıma 55 dikiş atıldı."

AA / Emrah Çakmak - Güncel

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