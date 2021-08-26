Bigadiç'te ayran çeşmelerinden vatandaşlara ikramda bulunuldu
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Bigadiç'te ayran çeşmelerinden vatandaşlara ikramda bulunuldu

Bigadiç'te ayran çeşmelerinden vatandaşlara ikramda bulunuldu
Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde hazırlanan ayran çeşmesinden, sıcaktan bunalar vatandaşlara 15 bin bardak ayran ikram edildi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde hazırlanan ayran çeşmesinden, sıcaktan bunalar vatandaşlara 15 bin bardak ayran ikram edildi.

Bigadiç Belediyesi tarafından uygulamaya konulan "Ayran Çeşmesi Projesi" kapsamında soğuk ayran dağıtıldı.

15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun da katıldığı etkinlikte, sıcaktan bunalan vatandaşlara 15 bin bardak ayran ikramında bulunuldu.

Avcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, her ayın son perşembe günü bu etkinliği sürdüreceklerini bildirdi.

Bigadiç'te ayran çeşmelerinden vatandaşlara ikramda bulunuldu
Bigadiç'te ayran çeşmelerinden vatandaşlara ikramda bulunuldu
Bigadiç'te ayran çeşmelerinden vatandaşlara ikramda bulunuldu
Bigadiç'te ayran çeşmelerinden vatandaşlara ikramda bulunuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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Bigadiç'te ayran çeşmelerinden vatandaşlara ikramda bulunuldu - Haberler
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