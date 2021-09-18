Bigadiç Süt Üreticileri Birliği mobil satış aracı hizmete başladı

Bigadiç Süt Üreticileri Birliği tarafından hizmeti doğrudan tüketicilere sunmak için hazırlanan mobil satış aracı hizmete başlayarak Sındırgı Cumartesi Sebze-Meyve Pazarında yerini aldı.

Belirli periyotlarla kırsal mahallerde, festivallerde ve tanıtım günlerinde de hizmet veren araçta süt ve süt ürünleri için özel şarküteri dolabı bulunuyor. Organik bakliyat ve kuru gıdaların da yer aldığı araca vatandaşlar büyük ilgi gösterirken araca özel monte edilen ses sistemiyle üreticilere bilgilendirici duyurular da yapılıyor.

Üretilen tüm ürünlere ait sütlerin laboratuvar analizleri yapılarak gıda güvenliğine uygun olarak hijyenik koşullarda işlendiğini belirten Bigadiç Süt Üreticileri Birliği Başkanı Murat Değer, "Ürün aracımız Sındırgı tüketicilerine ulaşmak için Sındırgı pazar yerinde yerini aldı. Sındırgı Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yavaş'a verdiği destek için Bigadiç ve Sındırgı Süt Üreticileri adına teşekkür ederim." dedi.