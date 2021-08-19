Bigadiç İlçe Belediye Başkanı İsmail Avcu, vatandaşlara aşure ikram etti
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Bigadiç İlçe Belediye Başkanı İsmail Avcu, vatandaşlara aşure ikram etti

Bigadiç İlçe Belediye Başkanı İsmail Avcu, vatandaşlara aşure ikram etti
Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak - Haberler | Güncel

Bigadiç İlçe Belediye Başkanı İsmail Avcu, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Bigadiç İlçe Belediye Başkanı İsmail Avcu, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Avcu, Kozpınar, Akyar, Güvemçetmi, Elyapan, Özgören ve Yeşildere mahallelerinin yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda vatandaşlara aşure dağıttı.

Aşure ikramına, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Bulut Doğan, Bigadiç AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, Sınırlı Sorumlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ayhan Yılmaz, daire müdürleri de katıldı.

Başkan Avcu, burada yaptığı konuşmada, ikramda bulundukları aşurenin kardeşlik, birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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