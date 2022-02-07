Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı - Haberler
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Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı

AA, Emrah Çakmak - Güncel
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Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı

Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığı Talat Sarı, seçildi.

BALIKESİR (AA) - Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığı Talat Sarı, seçildi.

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkan Vekili Hasan Yıldız'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurula Belediye Başkanı İsmail Avcu ve diğer ilgililer ile davetliler katıldı.

Kongrede mevcut başkan İmdat Alkan, Sedat Güvenç, Talat Sarı ve Kamil Baysal'ın listeleri yarıştı.

Yapılan seçim sonucunda Talat Sarı 328 oy alarak başkan seçilirken, rakipleri İmdat Alkan 287, Sedat Güvenç 281, Kamil Baysal 19 oy aldı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Emrah Çakmak - Güncel

Esnaf ve Sanatkarlar, Hasan Yıldız, Balıkesir, Esnaf, Güncel, Haber

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