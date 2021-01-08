Bigadiç Belediyesi güneş enerji santrali üretime başladı
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Bigadiç Belediyesi güneş enerji santrali üretime başladı

08.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:51
Bigadiç Belediyesi güneş enerji santrali üretime başladı

Bigadiç Belediyesi güneş enerji santrali, düzenlenen törenle enerji üretimine başladı.

Bigadiç Belediyesi güneş enerji santrali, düzenlenen törenle enerji üretimine başladı.

Okçular Mahallesi'ndeki santralin açılış töreninde konuşan Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, günde 4-6 saat elektriklerin kesildiği günlerden, kendi elektriklerini ve enerjilerini üretir hale geldiklerini söyledi.

Bundan sonraki yatırımlarını da kendi enerjilerini kullanarak masrafsız yapacaklarını belirten Avcu, "Artık bundan sonra işimiz daha kolay olacak. Buradan akacak kaynağı da ilçemizin yatırımlarında kullanacağız. Burada emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın ise "Ülkemize ve ilçemize büyük katkı sağlayacak olan bu projeyi ilçemize kazandırdığı için sayın belediye başkanımıza ve projede çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Siz Bigadiçlilerin böyle bir yatırımı daha iyi değerlendireceğine, sahipleneceğine ve karşılığını göreceğine inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Aydın ve Belediye Başkanı Avcu tarafından santralin şartelinin indirilmesiyle enerji üretimi başladı.

Açılışa, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Bulut Doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tezcan Koç, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Saran, belediye meclis üyeleri İsmail Akgün ve Hüseyin Zorlu, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Esra Bayraktar Önder, AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Raşit Macan, muhtarlar, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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