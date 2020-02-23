Biga Kitap Festivali başladı

23.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:44

Biga Belediyesi ve Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen Biga Kitap Festivali'nin açılışı yapıldı. 1 Mart'a kadar açık kalacak festivalde birçok ulusal ve yerel yazar okurlarıyla buluşacak.



Biga Kitap Festivali'nin açılışı Atatürk Kültür Merkezi'nde protokol konuşmalarının ardından yapılan kitap okuma etkinliğiyle gerçekleşti. Yoğun ilginin olduğu açılışa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner, Meclis Üyeleri, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, MHP Biga İlçe Başkanı Salih Altınkaya, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, yazarlar ve kitapseverler katıldı.



"Kitap aklın ilacı ve ruhun gıdasıdır"



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk konuşmayı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yaptı. Başkan Erdoğan, "Biga'daki kitap evleri ile birlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğiyle hazırladığımız Biga Kitap Festivali'miz kapılarını açıyor. 9 gün sürecek olan festivalimize 28 yazarımız katılacak, 24 yayın evi stant açtı, 14 söyleşimiz ve 23 imza programımız olacak. Elbette ki kitaplar hayatımızın olmazsa olmazlarıdır. Kitap aklın ilacı ve ruhun gıdasıdır. Kitapseverlerin buluşma noktası olarak ifade ettiğimiz Kitap Festivali'mizin hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin, gençlerimizin ve halkımızın yoğun katılımıyla dopdolu güzel bir kültürel etkinlik olacağına inanıyorum. Sözlerimi Türk Edebiyatı'nın önemli temsilcilerinden, büyük düşünür Cemil Meriç'in, kitabı bir hazine olarak gördüğü tanımlamasıyla bitirmek istiyorum. Oku! medeniyetimiz bir kitap ve kalem medeniyetidir. Kitap; istikbale yollanan mektup, smokin giyen heyecan, mumyalanan tefekkür" diye konuştu.



Başkan Erdoğan müjde verdi



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde hizmet vermeye başlayan Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Biga'mız için birtakım temaslarda bulunmak üzere olduğumuz Ankara'da açılışını Cumhurbaşkanımızın yaptığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ettik. Biz tüm kitapseverlere ve gençlerimize mutlaka Millet Kütüphanesi'ne gitmelerini tavsiye ediyorum. Biz de Milli Eğitim Müdürümüzle görüşerek Biga Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim işbirliğinde okullarımızda ilk üç başarılı öğrencimizi Biga Belediyesi olarak hem Anıtkabir hem de Millet Kütüphanesi'ne götürmenin sözünü veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm kitapseverlerin, çocuklarımızın ve gençlerimizin Kitap Festivalimizden fayda sağlamalarını temenni ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA