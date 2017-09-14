Biga'da Kaza: 2 Yaralı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.



Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde seyreden 16 CAT 73 plakalı otomobil sürücüsü Nazmi Yılmaz, dönüşü sırasında Kudret Kaya idaresindeki plakasız ve kaskı olmayan motosikletle sanayi çıkışında çarpıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Kudret Kaya ve arkasında bulunan Fatma Şenay Kaya çarpmanın etkisi ile motosikletten düşerek yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalenin ardından Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ÇANAKKALE