Biga'da ev yangını

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde iki katlı bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde iki katlı bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Şükrü Macun'a ait iki katlı evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Biga itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni Jandarma ekipleri tarafından araştırılıyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı