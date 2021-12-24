Biga'da bir apartmanın teras katında yangın çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biga'da bir apartmanın teras katında yangın çıktı

Biga'da bir apartmanın teras katında yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir apartmanın teras katında çıkan yangın hasara sebep oldu.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir apartmanın teras katında çıkan yangın hasara sebep oldu.

Sakarya Mahallesi Bahçe Sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın teras katında oturan Fikret Altındiş'e ait evde tadilat sırasında yangın çıktı. Teras katındaki alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen iki itfaiye ekibi, uzun süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. UEDAŞ ekipleri apartmanın elektriğini keserken, polis bölgede tedbir aldı. - ÇANAKKALE

Biga'da bir apartmanın teras katında yangın çıktı

Son dakika haberi | 3 işçinin öldüğü yangın için 'elektrikli ısıtıcısından çıkmış olabilir' raporu

Son dakika haberi | 3 işçinin öldüğü yangın için 'elektrikli ısıtıcısından çıkmış olabilir' raporu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title