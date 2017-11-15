Biga'da Alışveriş Günleri Başlıyor
Çanakkale’nin Biga ilçesinde, indirimli alışveriş günleri Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Biga Belediyesi ortaklığında 21-24 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, indirimli alışveriş günleri Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Biga Belediyesi ortaklığında 21-24 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Biga indirimli alış veriş günleri kapsamında tanıtım toplantısı düzenlendi. Biga Belediyesi Toplantı Salonunda, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Biga Ticaret Borsası Genel Sekreteri Halil Erol, Biga Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Emin Aktaş, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sabri Kurt katıldı.
Toplantıda konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık,"Etkinlikler alış veriş günleri süresince çarşı merkezinde belirli sokaklarda her gün saat 11.00'da başlayacak ve gece 23.00'da sona erecektir. Amacımız, şehrin farklı noktalarında düzenlenecek etkinlikler ile halkın sokaklarda hoşça vakit geçirmelerine olanak sağlamaktır. Halkımızın esnaftan alış veriş yapabilmesini özendirerek esnafın yapacağı indirimler ile halka ucuz alış veriş imkanı sağlanmış olacaktır. Esnafın elinde kalmış stokların tüketilerek esnafın yapacağı satış ve reklamlarla kar elde etmesi sağlanmış olacaktır.Çevre il ve ilçelerden de halkın katılımını sağlayarak alış veriş günleri dışında da Biga esnafının alış veriş için cazip adresler olarak akılda kalmasına olanak sağlanmış olacaktır" dedi. - ÇANAKKALE