Big Ben için 'meclisteki hesap kulede tutmadı': Onarımı 80 milyon sterlini bulabilir
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Big Ben için 'meclisteki hesap kulede tutmadı': Onarımı 80 milyon sterlini bulabilir

Halihazırda tamiri için ayrılan ‘dev’ bütçeyle tartışma yaratan Londra'nın sembollerinden Bİg Ben saat kulesi için ayrılan tamir maliyeti arttı.

13.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:15
Big Ben için 'meclisteki hesap kulede tutmadı': Onarımı 80 milyon sterlini bulabilir

'nin başkenti 'nın sembollerinden ünlü saat kulesi 'in tamiri için 'parlamentoda yapılan hesap kulede uymadı'. Saat kulesinin onarımı için tahmin edilenden daha fazla para gerekiyor.


İngiltere parlamentosu tarafından yapılan açıklamada, halihazırda tamir için ayrılan 'dev' bütçeyle tartışma yaratan saat kulesinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma hasarın düşünülenden daha fazla olduğunun ortaya çıktığı belirtildi. Parlamento ayrıca taş yapıdaki yoğun kirlilik ve asbest içeriğinin bulunmasının ardından tamir için gereken meblağın milyonlarca sterlin arttığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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