Putin-Biden görüşmesi sona erdi! Gergin geçmesi beklenen görüşmede liderlerden sıcak mesajlar
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna konusunu ele aldığı görüşme sona erdi. Putin'i tekrar gördüğü için mutlu olduğunu belirten Biden, G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşemedikleri için üzgün olduğunu ve bir sonraki toplantıda yüz yüze görüşmeyi umduğunu söyledi. Putin ise Biden'ı, "Selamlar Sayın Başkan" diyerek karşıladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Putin arasında 2 saat 1 dakika süren görüşme bitti.
Görüşmenin başında Putin'i tekrar gördüğü için mutlu olduğunu belirten Biden, Ekim sonunda Roma'da yapılan G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşemedikleri için üzgün olduğunu ve bir sonraki toplantıda yüz yüze görüşmeyi umduğunu söyledi. Putin ise görüşmenin başında Biden'ı, "Selamlar Sayın Başkan" diyerek karşıladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'in video-konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşme 20.10'da sona erdi, görüşme iki saatten fazla sürdü.
Söz konusu görüşmenin ana konusunu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tavrı ve Rusya'nın sınıra asker yığması oluştururken, Biden'ın Putin'e "diplomasi" çağrısı yapması bekleniyordu.
Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden'ın bugün görüşmenin yansımalarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.
Biden, dün de söz konusu liderler ile görüşmüş ve "yakın temasta kalma" taahhüdü vermişti.
AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri