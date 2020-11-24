Biden, Trump'ın geçiş sürecinin başlamasına onay vermesini memnuniyetle karşıladı
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Biden, Trump'ın geçiş sürecinin başlamasına onay vermesini memnuniyetle karşıladı

24.11.2020 04:21 | Son Güncelleme: 24.11.2020 04:24
Biden, Trump'ın geçiş sürecinin başlamasına onay vermesini memnuniyetle karşıladı

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Donald Trump yönetiminin, kendisi ve ekibinin geçiş süreci için federal kurumlardaki kaynak ve hizmetlere erişimine onay vermesini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Donald Trump yönetiminin, kendisi ve ekibinin geçiş süreci için federal kurumlardaki kaynak ve hizmetlere erişimine onay vermesini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Biden'ın geçiş ekibi tarafından yapılan açıklamada, federal kurumlar arasındaki organizasyon ve başkanlık geçiş işlemlerinden sorumlu Genel Hizmetler İdaresinin (GSA) Biden-Harris yönetimine sorunsuz ve barışçıl geçiş için gereken kaynak ve desteği sağlayacağı belirtildi.

Bu karar doğrultusunda federal kurumlarda geçiş sürecinin resmi olarak başlayacağına dikkat çekilen açıklamada, "Bugün bu karar, salgını kontrol altına almak ve ekonomimizi tekrar yoluna sokmak dahil ülkemizin karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadeleye başlamak için gerekli bir adım." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, geçiş ekibinin ilerleyen günlerde federal yetkililerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ulusal güvenlik konularını görüşmeye başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Biden'ın, Donald Trump yönetiminin, kendisi ve ekibinin geçiş süreci için federal kurumlardaki kaynak ve hizmetlere erişimine onay vermesini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından her ne kadar yenilgiyi kabul etmeyip mücadeleye devam edeceği açıklaması yapsa da, Joe Biden ve ekibine geçiş sürecinde gerekli prosedürlerin başlatılması için Genel Hizmetler İdaresi ve kendi ekibine yetki verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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