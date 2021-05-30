Biden, Putin ile görüşmesinde insan hakları ihlallerini gündeme getirecek
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Biden, Putin ile görüşmesinde insan hakları ihlallerini gündeme getirecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

- Biden, Putin ile görüşmesinde insan hakları ihlallerini gündeme getirecek ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile İsviçre'nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze yapacağı görüşmede insan hakları ihlallerini gündeme getireceğini ifade etti.

- Biden, Putin ile görüşmesinde insan hakları ihlallerini gündeme getirecek

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile İsviçre'nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze yapacağı görüşmede insan hakları ihlallerini gündeme getireceğini ifade etti.

ABD'de her yıl Mayıs ayının son pazartesi günü düzenlenen ve bugüne kadarki savaşlarda hayatını kaybedenlerin anıldığı Anma Günü'nde konuşan Başkan Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile İsviçre'nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze yapacağı görüşmede insan hakları ihlallerini gündeme getireceğini belirtti.

Biden, "Başkan Putin ile birkaç hafta içinde Cenevre'de görüşeceğim, bu hakları kötüye kullanmasına izin vermeyeceğimizi ve buna seyirci kalmayacağımızı açıkça belirteceğim" ifadelerini kullandı. ABD'nin tüm erkek ve kadınların eşit olduğu ideali üzerine kurulduğunu kaydeden Biden, ABD'nin insan hakları ihlallerini gördüğünde sesini yükseltme yükümlülüğü olduğunu açıkladı.

İki lider 16 Haziran'da ilk kez yüz yüze görüşecek

Kremlin Sarayı ve Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamalarda, Biden ve Putin'in 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze görüşeceği aktarılmıştı. Beyaz Saray, "ABD-Rusya ilişkilerinde öngörülebilirliği ve istikrarı geri getirmeye çalışırken, liderler tüm acil konuları tartışacak" ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin Sarayı ise, "Varılan anlaşma uyarınca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Haziran'da Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek" demişti.

Putin ve Biden, Biden'ın 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralmasından kısa bir süre sonra 26 Ocak'ta ilk kez telefonla görüşmüştü.

Biden, Putin ile görüşmesinde insan hakları ihlallerini gündeme getirecek
Biden, Putin ile görüşmesinde insan hakları ihlallerini gündeme getirecek
Biden, Putin ile görüşmesinde insan hakları ihlallerini gündeme getirecek
Biden, Putin ile görüşmesinde insan hakları ihlallerini gündeme getirecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kalın ve Sherman arasındaki görüşmede, NATO Zirvesi'nin gündemi ve zirve marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden...
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