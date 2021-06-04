Biden, NATO Zirvesi öncesi Genel Sekreter Stoltenberg'i Beyaz Saray'da ağırlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Biden, NATO Zirvesi öncesi Genel Sekreter Stoltenberg'i Beyaz Saray'da ağırlayacak

Biden, NATO Zirvesi öncesi Genel Sekreter Stoltenberg'i Beyaz Saray'da ağırlayacak
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i, 7 Haziran Pazartesi günü Beyaz Saray'da kabul edecek.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i, 7 Haziran Pazartesi günü Beyaz Saray'da kabul edecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Biden ve Stoltenberg'in pazartesi günü Beyaz Saray'da bir araya geleceğini belirtti.

Biden ve Stoltenberg'in 14 Haziran'daki NATO Zirvesinin yanı sıra NATO'nun gündemindeki birçok konuyu ele alacağını aktaran Psaki, "İkili, NATO'yu siber saldırılar ve iklim değişikliği gibi tehditlere karşılık vermeye uygun hale getirme konusunda da görüş alışverişinde bulunacak." bilgisini paylaştı.

Psaki, Biden yönetiminin Transatlantik ortaklığı yeniden canlandırmayı amaçladığını ve NATO'nun da bu çabaların büyük bir parçası olduğunu söyledi.

Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 16 Haziran'da Cenevre'de yapacağı görüşmede Ukrayna ve siber saldırılar gibi birçok konuyu masaya getireceğini anlatan Psaki, "Bu toplantıda her şeyin çözülmesini beklemiyoruz. İleride üzerine çalışılacak zorluklar olacaktır. Ancak bu toplantıyı nükleer güvenlik ve istikrar gibi ortak alanları ve bazı endişelerimizi konuşmak için bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar...
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar...
'Futbolda şike kumpası' davasında karar açıklandı
"Futbolda şike kumpası" davasında karar açıklandı
Son Dakika | Beyaz Saray, Biden'ın 14 Haziran'da NATO Zirvesindeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele...
Son Dakika | Beyaz Saray, Biden'ın 14 Haziran'da NATO Zirvesindeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ziya Selçuk Mustafa Şentop Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan İrem Derici Fahriye Evcen
Spor Mert Günok Fatih Terim Şenol Güneş Ergin Ataman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Biden, NATO Zirvesi öncesi Genel Sekreter Stoltenberg'i Beyaz Saray'da ağırlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 22:22:52. #1.14#

title