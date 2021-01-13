Biden'ın yemin törenine günler kala ABD ordusundan kritik uyarı: Hazır olun, gözlerinizi ufukta tutun
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Biden'ın yemin törenine günler kala ABD ordusundan kritik uyarı: Hazır olun, gözlerinizi ufukta tutun

13.01.2021 08:35 | Son Güncelleme: 13.01.2021 08:49

ABD'de Joe Biden'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasına sayılı günler kala ordudan kritik bir açıklama geldi. Genelkurmay Başkanı Milley ve kuvvet komutanlarının imza attığı mektupta "İçeride ve dışarda ülkemizi koruyan tüm askerlerimiz, hazır olun, gözlerinizi ufukta tutun" denildi.

ABD'de 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskını sonrası ortalık bir türlü durulmuyor. ABD Başkanı Trump'ın destekçilerini kışkırtması sonrası yaşanan olayların ardından hakkında ikinci kez azil süreci başlatıldı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence ise kendisine yöneltilen yoğun baskılara rağmen Trump'ın azline yönelik bir adım atmakta direniyor. İşte yaşanan bu gelişmelerin ardından ABD ordusunun üst düzey isimlerinden de eşine az rastlanır bir açıklama geldi.

"KONGRE İŞGALİ DOĞRUDAN ANAYASAL SÜRECE BİR SALDIRIYDI"

Trump'ın karışıklık çıkarttıktan sonra devreye sokacağı iddia edilen komutanlar, Kongre baskını ve Biden'ın görevi devralmasına gönderme yaptı.

Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve kuvvet komutanlarının altına imza attığı ortak açıklamada, "Başkent Washington'da 6 Ocak 2021'de yaşanan şiddet içeren ayaklanma, ABD Kongresi'ne ve Anayasal sürece yönelik doğrudan bir saldırıydı" denildi.

"46'NCI BAŞKOMUTAN OLACAK"

Biden'ın yemin törenine değinilen mektupta, "20 Ocak 2021'de eyalet ve mahkemelerin teyit ettiği ve Kongre'nin onayladığı üzere seçilmiş Başkan Biden göreve gelecek ve bizim 46'ncı Başkomutanımız olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ABD ordusunun halkı ve anayasayı korumaya devam edeceği belirtilen mektupta, son bölümdeki şu sözler dikkat çekiyor:

"İçeride ve dışarda ülkemizi koruyan tüm askerlerimiz, hazır olun, gözlerinizi ufukta tutun ve görevinize odaklanmaya devam edin."

Biden'ın yemin törenine günler kala ABD ordusundan kritik uyarı: Hazır olun, gözlerinizi ufukta tutun
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