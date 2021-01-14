Biden'ın yemin töreninde Layd Gaga ve Jennifer Lopez rüzgarı esecek

ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yapılacak yemin törenine, Lady Gaga, Jennifer Lopez ve Justin Timberlake gibi ünlü isimlerin katılacağı açıklandı.

ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yapılacak yemin törenine, Lady Gaga, Jennifer Lopez ve Justin Timberlake gibi ünlü isimlerin katılacağı açıklandı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde kazanan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yemin törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor. ABD medyası, Lady Gaga, Jennifer Lopez ve Justin Timberlake gibi ünlü isimlerin yemin törenine katılacağını duyurdu. Lady Gaga'nın ABD milli marşını seslendireceği ifade edilirken; Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato ve Ant Clemons'ın sahne alacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı