Biden'ın yemin töreninde görevli 12 muhafız görevden alındı

Orgeneral Hakonson, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. ABD'li general, 2 Ulusal Muhafız askerinin sosyal medya paylaşımlarında ve mesajlarından "aşırı sağcı görüşlere sahip olduğunun tespit edildiğini" söyledi.

Hakonson, "Ayrıca 10 asker de FBI tarafından tespit edildi. Bunlardan biri komuta kademesinden yapılan bir ihbarla biri ise gizli bir ihbarla tespit edildi" dedi.

Yemin töreninin güvenliği için gerekli önlemlerin alınmaya devam ettiğine dikkat çeken Hakonson, söz konusu 12 askerin de yemin törenindeki görevlerinden alındığı bilgisini paylaştı.

KONGRE BASKINININ ARDINDAN ÖNLEMLER ARTIRILMIŞTI

ABD Kongresi'nin, 6 Ocak günü seçimi kaybeden Başkan Trump'ın destekçileri tarafından basılmasının ardından Washington'da güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde 25 bin Ulusal Muhafız başkent Washington'da görev yapacak.

Biden'ın yemin töreni hazırlıkları kapsamında Washington'da çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, alınan muhtemel saldırı ihbarlarına karşılık kentte yoğun güvenlik önlemleri söz konusu.