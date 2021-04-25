Biden'in skandal "soykırım" açıklamasının arkasından Kamala Harris çıktı
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Biden'in skandal "soykırım" açıklamasının arkasından Kamala Harris çıktı

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ABD Başkanı Joe Biden, sözde Ermeni soykırımını tanıdığını ve kınadığını açıkladı. Bunu açıklarken de önceki başkanların aksine "soykırım" kelimesini kullandı. Türkiye'den bu açıklamaya tepkiler çığ gibi büyürken, Biden'i bu kararı almaya iten ismin ise ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris olduğu ortaya çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 'sözde soykırım'ı tanıdığını ilan etmesi skandalının arkasından Türkiye'den sert tepkiler yükselirken, ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

HARRİS FAKTÖRÜ

Biden'dan önceki başkanların 1915 olaylarını "büyük felaket" olarak adlandırırken, Biden'ın tepki çeken soykırım açıklamasının arka planı ise merak konusu oldu. İddiaya göre Biden'ı ikna eden ismin Başkan Yardımcısı Kamala Harris olduğu öğrenildi. Harris'in bu süreçte sessiz kalsa da aslında başkan üzerinde çok etkili olduğu belirtildi. Bunda, Harris'in Kaliforniya'dan gelmesi ve Ermeni diaspoarasının ciddi desteklediği bir isim olması etkili oldu.

Biden'in skandal 'soykırım' açıklamasının arkasından Kamala Harris çıktı
Kamala Harris

SEÇİM SÜRECİNDE SÖZ VERMİŞ

Öte yandan Joe Biden'ın seçim sürecinde Ermeni ve Rum lobilerine söz vermiş olması da bu adımı getirdi. Siyasi olarak bir kaybı ve kaygısı olmayan Biden'ın, bir dönem görevde kalacak olmanın verdiği rahatlıkla bu skandal adımı attığı ifade ediliyor.

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Biden'in skandal 'soykırım' açıklamasının arkasından Kamala Harris çıktı
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Haber Yorumları (1)
SERDAR TURGUT : ABD de biden in arkasında kim vardan banane Rahmetli Ecevit olsa çoktan incirliği küreciği kapatmış ağızlarının payını vermişti. Bu gidişle daha çok ah çekeriz...
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