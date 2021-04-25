Biden'ın skandal 'soykırım' açıklaması sonrası Pakistan'dan Türkiye'ye destek
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Biden'ın skandal 'soykırım' açıklaması sonrası Pakistan'dan Türkiye'ye destek

Biden'ın skandal 'soykırım' açıklaması sonrası Pakistan'dan Türkiye'ye destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak ABD Başkanı Biden'in dün 1915 olaylarına ilişkin yapmış olduğu talihsiz açıklama karşısında Türk tezlerine destek verdiğini vurguladı. Pakistan, Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye hem maddi hem de manevi yönden yardımlarda bulunmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını duyurmasının karşısında Türk tezlerine destek verdiğini vurguladı.

ABD BÜYÜKELÇİSİ, DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILMIŞTI

Joe Biden'ın 'sözde soykırım'ı tanıdığını ilan etmesi skandalının arkasından Türkiye'den sert tepkiler yükselirken, ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Biden'in skandal 'soykırım' açıklamasının arkasından Kamala Harris çıktı
Biden'in skandal "soykırım" açıklamasının arkasından Kamala Harris çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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