Biden'ın skandal 'soykırım' açıklaması sonrası Pakistan'dan Türkiye'ye destek

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak ABD Başkanı Biden'in dün 1915 olaylarına ilişkin yapmış olduğu talihsiz açıklama karşısında Türk tezlerine destek verdiğini vurguladı. Pakistan, Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye hem maddi hem de manevi yönden yardımlarda bulunmuştu.