Biden'ın skandal 'soykırım' açıklaması sonrası Pakistan'dan Türkiye'ye destek
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak ABD Başkanı Biden'in dün 1915 olaylarına ilişkin yapmış olduğu talihsiz açıklama karşısında Türk tezlerine destek verdiğini vurguladı. Pakistan, Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye hem maddi hem de manevi yönden yardımlarda bulunmuştu.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.
Pakistan Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını duyurmasının karşısında Türk tezlerine destek verdiğini vurguladı.
ABD BÜYÜKELÇİSİ, DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILMIŞTI
Joe Biden'ın 'sözde soykırım'ı tanıdığını ilan etmesi skandalının arkasından Türkiye'den sert tepkiler yükselirken, ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı