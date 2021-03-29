Biden'ın İklim Zirvesi davetine Kremlin'den yanıt: Henüz karar verilmedi, Putin'in zamana ihtiyacı var

ABD Başkanı olduğu günden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında olduğu çok sayıda ülke lideriyle görüşmeyen Joe Biden, geçen hafta 40 devlet liderine İklim Değişikliği Zirvesi'ne katılması için davette bulunmuş ve herkesi şaşırtmıştı. Biden'ın davetine ilk yanıt Kremlin'den gelirken, yapılan yazılı açıklamada "Henüz karar verilmedi, Putin'in karar vermeden önce biraz zamana ihtiyacı var" ifadeleri yer aldı.

Göreve geldiği Ocak ayından beri aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olduğu bazı ülke liderleriyle halen görüşmeyen ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta 40 devlet liderine bir davet göndererek herkesi şaşırtmıştı.

Geçen hafta cuma günü Erdoğan ile birlikte Rus lider Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de aralarında olduğu 40 lideri 22-23 Nisan 2021'de gerçekleşecek İklim Zirvesi'ne davet eden Joe Biden'a bugün Kremlin'den yanıt geldi.

HENÜZ KARAR VERİLMEDİ

Kremlin, Biden'ın bu daveti ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Henüz karar verilmedi, Putin'in karar vermeden önce biraz zamana ihtiyacı var" denildi.

BIDEN'DAN PUTIN'E "KATİL" BENZETMESİ

Biden'ın katıldığı bir canlı yayında Putin'e "katil" benzetmesi yapması sonrası Rusya cephesinden birçok yanıt gelmişti.

PUTIN, BIDEN'I DÜELLOYA ÇAĞIRMIŞTI

Rus lider Putin ise Biden'ı online canlı yayına davet etmiş ve tabiri caizse ABD'li mevkidaşını düelloya çağırmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada ise ABD'nin bu teklifi reddettiği bilgisine yer verilmişti.

ABD tarafının Putin'in canlı yayında tartışma davetini reddetmesi "Washington'un Rus-Amerikan ilişkilerinde yarattığı çıkmazdan çıkış yolu bulmak için bir fırsat daha kaçırıldı" ifadeleri ile eleştirilmişti.

"TEK SORUMLU ABD'DİR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yayınlanan aynı mesajda "Bunun sorumluluğu tamamen ABD'ye aittir" ifadesi de yer almıştı.