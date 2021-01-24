Biden'ın Beyaz Saray'a giden yolda "kara para" ile desteklendiği iddia edildi
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Biden'ın Beyaz Saray'a giden yolda "kara para" ile desteklendiği iddia edildi

24.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 24.01.2021 19:18

Geçtiğimiz yıl 3 Kasım'da ABD Başkanı seçilen Joe Biden ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralan Biden'ın seçim kampanyasının "kara para" ile desteklendiği öne sürüldü.

ABD'li medya kuruluşlarından Bloomberg'de yer alan haberde, Biden'ın kampanyasının isimi belli olmayan bağışçılardan gelen 145 milyon dolar ile desteklendiği, Demokratların yıllardır "kara para" olarak nitelendirilen bu bağışlara tepki gösterdiği ifade edildi.

TOPLANAN BAĞIŞ MİKTARI REKOR KIRDI

Biden için toplanan bu bağışların, rakibi eski Başkan Donald Trump adına toplanan 28,4 milyon doları gölgede bıraktığı, 2012'de Cumhuriyetçi başkan adayı Mitt Romney için toplanan 113 milyon dolarlık yardımı da aşarak rekor kırdığı belirtildi.

Haberde, Demokratların siyasette kara parayı yasaklama hareketinin ön saflarında yer aldığı hatırlatıldı.

Biden'ın Beyaz Saray'a giden yolda 'kara para' ile desteklendiği iddia edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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