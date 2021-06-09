Biden'ın Avrupa ziyaretini takip edecek gazetecileri taşıyan uçak ağustos böceklerinin engeline takıldı
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Biden'ın Avrupa ziyaretini takip edecek gazetecileri taşıyan uçak ağustos böceklerinin engeline takıldı

Biden'ın Avrupa ziyaretini takip edecek gazetecileri taşıyan uçak ağustos böceklerinin engeline takıldı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD'nin başkenti Washington DC ve çevre eyaletleri istilası altına alan "Broad X" ağustos böcekleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün başlayacak Avrupa ziyaretini takip edecek gazetecileri taşıyan uçağın saatlerce rötar yapmasına yol açtı.

ABD'nin başkenti Washington DC ve çevre eyaletleri istilası altına alan "Broad X" ağustos böcekleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün başlayacak Avrupa ziyaretini takip edecek gazetecileri taşıyan uçağın saatlerce rötar yapmasına yol açtı.

Biden'ın bugün başlayacak ve 16 Haziran'a kadar sürecek, İngiltere, Brüksel ve Cenevre'yi kapsayacak Avrupa turunu takip edecek gazetecileri taşıyan uçak Washington DC yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkmaya hazırlanırken beklenmedik bir engelle karşılaştı.

Associated Press (AP) Beyaz Saray Muhabiri Jonathan Lemire, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biden'ın ziyareti öncesi Dulles'ten Avrupa'ya gidecek Beyaz Saray muhabirlerini taşıyan uçak saatlerce rötar yaptı. Nedeni ise ağustos böceklerinin yol açtığı mekanik sorunlar. Evet ağustos böcekleri." ifadesini kullandı.

New York Times Beyaz Saray Muhabiri Michael Shear ise Twitter paylaşımında "Biden yönetiminin uçakları için iyi bir hafta olmuyor. Önce Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in uçağında teknik arızalar yaşandı şimdi de Biden'ın ziyaretini takip edecek gazetecilerin uçağı, ağustos böceklerinin motoru istila etmesi nedeniyle saatlerce rötar yaptı." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i, Guatemala'ya taşıyan "Air Force 2" uçağı, 6 Haziran'da Washington'daki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalktıktan kısa süre sonra arızalanınca üsse geri dönmüştü.

ABD'nin 15 eyaletinde ağustos böceği istilası

Kuzey Amerika'ya özgü bir tür ağustos böceği olarak bilinen kırmızı gözlü, kanatlı siyah Broad X ağustos böcekleri bu yıl, 17 yıl aradan sonra üremek için tekrar yeryüzüne çıktı ve ABD'nin 15 eyaletini istila etti.

Özellikle, Washington DC ile çevresindeki Virginia ve Maryland eyaletlerinde yoğunlukla görülen ağustos böcekleri, 4 ila 6 hafta yeryüzünde kalıp çiftleştikten sonra tekrar toprağın altına giriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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