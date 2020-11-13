Biden'ı Çin de kutladı; Rusya, Kuzey Kore ve Brezilya liderleri hâlâ sessiz

Çin, ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ı kutladı.

Çin, ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ı kutladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin bugün yaptığı "Amerikan halkının tercihine saygı duyuyoruz. Biden ve Kamala Harris'i kutluyoruz" dedi.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ABD-Çin ilişkileri kötü bir seyir izledi.

İki süper güç arasında ticaret ve Çin şirketleri Huawei, TikTok ve Tencent'in dahil olduğu teknoloji savaşları yaşandı.

Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiaları, Tayvan ve Hong Kong'un siyasi statüsü de iki ülke arasında gerginliğe neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump seçim kampanyası boyunca koronavirüs salgınından Çin'i sorumlu tutan açıklamalar yaptı.

Çin gecikmeli olsa da Biden'ı kutladı ama aralarında Rusya, Brezilya ve Kuzey Kore'nin de bulunduğu bazı ülkelerden henüz kutlama mesajı gelmedi.

Putin, Biden'ı henüz aramadı

Dört yıl önce Trump'ı hemen kutlayan Rusya lideri Vladimir Putin, henüz Biden'ı aramadı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Pazartesi günkü açıklamasında hile ve usulsüzlük iddialarında ısrar eden ve seçim sonuçlarını hala kabul etmeyen Trump'ın yasal süreç başlattığını hatırlattı.

Peskov, Moskova'nın bu prosedürlerin tamamlanmasını ve resmi sonuçların ilan edilmesini bekleyeceğini söyledi.

Trump, Beyaz Saray'daki dört yılında Putin'i nadiren eleştirdi. Putin, ABD seçimlerine müdahale ederek Trump'ın iktidara gelmesine yardımcı olmakla suçlanıyordu.

Biden ise Ekim'de CBS Televizyonu'na verdiği demeçte Rusya'nın ABD'nin ulusal güvenliğine "ana tehdit" olduğunu öne sürmüştü.

Bolsonaro'dan Biden'a: 'Salyanız kuruduğunda barutunuzun olması lazım'

Kendisini Trump'ın "yakın bir arkadaşı" olarak gören, bazı kişilerce "Brezilya'nın Trump"ı diye nitelendirilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Salı günü Biden'ı hedef alan açıklamalar yaptı.

Bolsonaro, "aday" diye söz ettiği Biden'ın Amazon'un ormansızlaşmasının ağır ekonomik sonuçları olacağı yönündeki açıklamasına sert sözlerle karşılık verdi:

"Yakın bir zaman önce büyük bir adayın Amazon'daki yangını söndürmezsem Brezilya'ya ticari engeller getireceğini söylediğini gördük. Peki bunla nasıl başa çıkacağız? Sadece diplomasi yeterli değil. Salyanız kuruduğunda barutunuzun olması gerekir. Aksi halde yürümez."

Kim Jong-un ve Biden birbirlerine 'köpek' demişti

Kuzey Kore'den şimdiye kadar ABD'deki seçimle ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.

Pyongyang yönetimi dört yıl önce Trump'ı iki gün gecikmeyle kutlamıştı. Trump, bir açıklamasında "Roket adam" dediği Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la dört yıl içinde üç kez bir araya geldi. İki lider bir dizi mektup teatisinde de bulundu. İki lider arasındaki bu ilişkiye rağmen, Kuzey Kore nükleer programından geri adım atmadı. ABD Kuzey Kore'ye yaptırımlarını sürdürdü

Biden, Kim için geçen yıl "Katil köpek" dedi. Kim Jong-un, Biden'a "Ölene kadar sopayla dövülmesi gereken kuduz köpek" diye karşılık verdi.

Kim ayrıca Biden'ın 'bunama belirtileri gösterdiğini' iddia etti.

Obrador: Yasal prosedürlerin tamamlanmasını bekliyoruz

İki ülke arasında kaçak göç ve sınır duvarı nedeniyle gerginlik yaşanmasına rağmen, ABD Başkanı Donald Trump'la Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un ilişkileri iyiydi. Trump'ın seçim yenilgisini henüz kabul etmeyen, özenle kaleme alınmış açıklamasında yasal prosedürlerin tamamlanmasını bekleyeceğini belirtti.

Obrador, "Yasal meselelerin çözülmesini bekliyoruz. Pervasız davranmak, meseleyi hafife almak istemiyoruz. İnsanların kendi kaderlerini tayin hakkına saygılı olmak istiyoruz" dedi.

Slovenya Başbakanı Jansa, Biden'ı değil Trump'ı kutladı

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, geçen Çarşamba yani seçimlerden bir gün sonra yayımladığı Twitter mesajında "Amerikan halkının Donald

Trump ve Mike Pence'i seçtiği açık" dedi ve aksini söyleyen ana akım medyanın "inkar içinde" olduğunu savundu. Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen aşırı sağcı lider sonucun belli olmasından sonra tonunu yumuşattı ve "Amerika'nın stratejik ortakları" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump Slovenya kökenli.

Joe Biden'ın Cumartesi günü ABD'nin 46. Başkanı seçilmesinden üç gün sonra Salı günü Biden'a tebrik mesajı göndermişti.

Erdoğan aynı gün ABD Başkanı Donald Trump'a da mesaj göndermiş, "Resmi seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin, son dört yıllık Başkanlık döneminizde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim" demişti.