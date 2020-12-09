Biden'dan Türkiye'yi kızdıracak atama: PKK'yı eğiten Orgeneral Austin, savunma bakanı oluyor
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Biden'dan Türkiye'yi kızdıracak atama: PKK'yı eğiten Orgeneral Austin, savunma bakanı oluyor

09.12.2020 08:47 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:10

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ın, Savunma Bakanlığı'na eski CENTCOM Komutanı emekli Org. Lloyd Austin'i getirmeye hazırlandığı öne sürüldü. Austin'in Suriye'nin doğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ'la mücadele kılıfı altında silahlandırılması ve desteklenmesi projesinin mimarı olduğu biliniyor.

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın Savunma Bakanlığı (Pentagon) için eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı emekli Orgeneral Lloyd Austin'i aday göstereceği iddia edildi. Biden'ın cuma günü savunma bakanlığı adayını açıklayacağını duyurmasından kısa bir süre sonra Austin'i aday gösterdiği Amerikan basınına sızdı. Austin, ABD'de muharip bir komutanlığa komutanlık yapan ilk siyahi olarak biliniyor.

PKK'NIN SİLAHLANDIRILMASI PROJESİNİN MİMARI

General Lloyd Austin aynı zamanda Suriye'nin doğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ'la mücadele kılıfı altında silahlandırılması ve desteklenmesi projesinin mimarı olduğu da biliniyor. Austin, 2016'da emekli olduktan sonra Raytheon savunma şirketinde yönetim kurulunda görev aldı. ABD'de yasa gereği bir kişi askerlik mesleğinden ayrıldıktan sonra 7 yıla kadar Savunma Bakanlığında herhangi üst düzey sivil göreve atanamaz.

Biden'dan Türkiye'yi kızdıracak atama: PKK'yı eğiten Orgeneral Austin, savunma bakanı oluyor
Emekli Orgeneral Lloyd Austin.

KONGRENİN AUSTIN'E MUAFİYET VERMESİ GEREKİYOR

2016'da emekli olduğu için Austin'in bu yasal duruma karşı kongrenin 2017'de ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen Jim Mattis'e verdiği gibi muafiyet vermesi gerekiyor. Birçok kongre üyesinin Austin'e bu bağlamda bir muafiyet vermek istemediği iddia ediliyor.

Biden'dan Türkiye'yi kızdıracak atama: PKK'yı eğiten Orgeneral Austin, savunma bakanı oluyor

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