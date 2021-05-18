Biden'dan Netanyahu'ya ateşkes telefonu

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin gerginliğinde ateşkes sağlanmasını desteklediğini söyledi. Ayrıca Mısırlı yetkililer de Hamas'la ateşkesi görüştü.

İsrail'in Flistin'e yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden'ın görüşmede, "Ayırt gözetmeksizin yapılan roket saldırıları karşısında İsrail'in kendini savunma hakkına kati desteğini dile getirdiği" belirtildi.

Biden'ın toplumlararası şiddet ile ilgilenilmesi ve Kudüs'te sükunetin sağlanmasına yönelik çabaları memnuniyetle karşıladığına işaret edilen açıklamada, "Biden, masum sivillerin korunmasını sağlamak için İsrail'i elinden gelen çabayı göstermeye teşvik etti. " ifadesine yer verildi.

BİDEN'DAN ATEŞKESE DESTEK

İki liderin, İsrail'in Gazze'deki diğer örgütler ve Hamas'a yönelik askeri operasyonlarını da değerlendirdiği aktarılan açıklamada, "Başkan Biden, bir ateşkese olan desteğini dile getirdi ve bu sona giden yolda ABD'nin Mısır ve diğer ortaklarıyla diyaloğunu ele aldı." bilgisi paylaşıldı.

Telefon görüşmesinde, iki liderin ve ekiplerinin süreç boyunca yakın iletişimde olunması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

MISIR DA HAMAS'LA GÖRÜŞTÜ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de, Mısırlı yetkililerle İsrail ile ateşkes meselesini ele aldı.

Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Heniyye, biraz önce Gazze'de İsrail saldırılarını durdurmak için çaba gösteren Mısırlı yetkililerle görüştü." ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 16 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle katıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, Mısır'ın gerilimin başlangıcından bu yana ateşkesin sağlanması ve barış müzakerelerine dönülmesi için çeşitli taraflarla yoğun görüşmeler yürüttüğünü söylemişti.

61'İ ÇOCUK, 36'SI KADIN OLMAK ÜZERE 212 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi hayatını kaybetti, 1400 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı