Biden'dan canlı yayında çok konuşulacak itiraf: Taliban'a isim listesi verildi
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Biden'dan canlı yayında çok konuşulacak itiraf: Taliban'a isim listesi verildi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Suların bir türlü durulmadığı Afganistan'da dün havalimanı yakınlarında 6 patlama meydana geldi. Saldırılarda en az 90 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi ise yaralandı. ABD Başkanı Joe Biden, saldırıyı üstlenen DEAŞ'a karşı intikam yeminleri ederken, konuşmasının bir kısmında ABD'nin tahliye edeceği isimlerin listesinin Taliban'a verildiğini itiraf etti.

Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında 13 ABD askerinin yaşamını yitirdi, toplamda ölü sayısı 90 oldu. Bölgede kaos hakim olurken ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti. "Zor bir gün." diyerek konuşmasına başlayan Biden, Afganistan'dan tahliye edilecek isimlerin listesinin Taliban'a verildiği iddialarına da değindi.

"OTOBÜSLERDEKİ KİŞİLERİN LİSTESİ VERİLMİŞTİR"

Biden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bazı durumlarda askerlerimizin, Taliban'daki mevkidaşları ile irtibata geçip, 'Şu kadar kişiyle şöyle bir otobüs geliyor, bu otobüse ya da bu gruba geçiş izni vermenizi istiyoruz' dediği durumlar evet, oldu. Size bir isim listesinden söz edemem ama bazı listelerin olmadığını da söyleyemem. Bu tarz durumlarda otobüslerdeki kişilerin listesi verilmiştir" dedi.

TALİBAN'IN ÖLÜM LİSTESİNE DÖNÜŞEBİLİR

Kabil'deki ABD'li yetkililerin, Taliban'a Amerikan vatandaşlarının, yeşil kart sahiplerinin ve Afgan müttefiklerinin isim listesini verdiği iddiaları ABD'de infiale sebep olmuştu. Bazı yetkililerin bunun Taliban tarafından "ölüm listesi" olarak kullanılabileceğini belirtmişti.

Biden'dan canlı yayında çok konuşulacak itiraf: Taliban'a isim listesi verildi
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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