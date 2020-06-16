Bıçkın filmi oyuncuları kim? Bıçkın konusu nedir, nerede çekildi?
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Bıçkın filmi oyuncuları kim? Bıçkın konusu nedir, nerede çekildi?

Bıçkın filmi, Kemal Sunal'ın kendini taklit ettiği sıra dışı, komedi türündeki yerli filmdir. Ali karakterini canlandıran Sunal filmde, Zehra adında güzel ve genç bir kıza sevdalanır. Ancak aralarındaki tek engel Kemal Sunal'dır. Fakat Ali, bunun da bir yolunu bulur. Bıçkın filmi nerede çekildi? İşte detaylar...

16.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:04

Bıçkın, 1989 yılında vizyona girdi. Orhan Aksoy yönetmenliğinde çekilen projenin yapımcılığını Memduh Ün üstleniyor ve senaryosunu yine Orhan Aksoy kaleme alıyor. Kemal Sunal ve Nilgün Belgün'ün başrollerde olduğu Bıçkın oyuncuları ise haberimizde.

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BIÇKIN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal'ın Ali karakterine can verdiği Bıçkın filmi, her Sunal filmi gibi izleyeni kahkaha tufanına sürüklüyor. Filmin kadrosunda ayrıca; Nilgün Belgün, Ayten Erman, Nevzat Okçugil, Hüseyin Kutman yer alıyor.

Bıçkın filmi oyuncuları kim? Bıçkın konusu nedir, nerede çekildi?

BIÇKIN FİLMİ KONUSU

Ninesi ile yaşayan Ali arkadaşı Osman ile hırsızlık yapmaktadır. Ali mahallelerinde oturan Zehra'dan hoşlanmakta ancak karşılık bulamamaktadır. Çünkü Zehra'nın hayalinde ünlü aktör Kemal Sunal ile evlenmek vardır. Zehra'nın kalbini kazanmak isteyen Ali'nin aklına ilginç bir fikir gelir. Tıpatıp benzediği Kemal Sunal'ın adını kullanarak Zehra'yı kandıracaktır. Kendisini Kemal Sunal olarak tanıtan Ali'nin planı iyi gitse de gerçek aktör Kemal Sunal bunu duyunca tüm plan yerle yeksan olur. Yine de Ali, istediğini almıştır, Zehra ile sonunda evlenmiştir.

Bıçkın filmi oyuncuları kim? Bıçkın konusu nedir, nerede çekildi?

BIÇKIN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kemal Sunal'ın bambaşka şekilde ekrana geldiği çalışma Bıçkın, 1988 yılı yapımıdır. Filmin çekimleri ise İstanbul'un çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilmiştir.

Bıçkın filmi oyuncuları kim? Bıçkın konusu nedir, nerede çekildi?
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