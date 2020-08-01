Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi Kayseri'de iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olay sonrasına kaçan zanlı, durumu merak edip tekrar aynı yere gidince polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi

İki grup arasında para meselesi yüzünde çıkan kavgada bir kişi aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. Bıçaklama olayının zanlısı olay yerinden kaçtı. Ancak zanlı, merak ettiği için bir süre sonra kavganın olduğu yere tekrar gidince çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE SİLAH ÇEKİLDİ

Edinilen bilgiye göre M.Ö. ile A.D. Melikgazi ilçesi Sivas Caddesi Alparslan Parkı yakınlarındaki F.Ç. ile Ö.Ş'nin bulunduğu araç kiralama ofisine gitti. Burada taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve bıçağın kullandığı kavgada M.Ö. aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı M.Ö. sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

ZANLI SUÇ ALETLERİYLE YAKALANDI

Bıçaklama olayının zanlısı olduğu değerlendirilen ve olay yerinden kaçan Ö.Ş. merak ettiği için bir süre sonra araç kiralama ofisine yeniden geldi. Bu sırada çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin dikkati sayesinde Ö.Ş. kavgada kullanılan 1 pompalı tüfek ve 1 bıçakla yakalandı.

Kaynak: AA