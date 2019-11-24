Bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Isparta'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

24.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:51
Bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, 'nde yolda yürüyen iki grup arasında omuz atma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan kavgada ve yanındaki iki arkadaşı bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Özçelik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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