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Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

AA, Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde henüz öğrenilemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda F.C. ile K.B, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Şüpheliler ve kavgaya karışanlar olay yerinden kaçtı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Haberler

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