Hırsız tarafından bıçaklandığını söyleyen adamın, kendi kendini yaraladığı ortaya çıktı
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Hırsız tarafından bıçaklandığını söyleyen adamın, kendi kendini yaraladığı ortaya çıktı

28.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:43

Sivas'ta binaya giren hırsız tarafından bıçaklandığını iddia ederek ekipleri harekete geçiren şahsın, kendi kendini bıçakladığı ortaya çıktı.

Dün saat 20.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi 6. sokakta bulunan bir apartmanda yaşayan G.T. isimli şahıs, 112 acil çağrı merkezini arayarak binaya giren hırsız tarafından bıçaklandığı ihbarında bulundu.

HIRSIZIN BIÇAKLADIĞINI SÖYLEDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kolundan yaralanan şahsa müdahale etti. Polis ekipleri, G.T'nin iddiası üzerine hırsızı bulmak için çalışma başlattı.

KENDİNİ BIÇAKLADIĞINI İTİRAF ETTİ

Yaralı şahıs, bir süre sonra polis ekiplerine kendi kendine zarar verdiğini söyledi. G.T. sağlık ekipleri tarafından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hastanedeki müdahalenin ardından polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, şahsın kendini bıçakladığını iddia ettiği hırsızın siyah maskeli olduğunu söylemesiyse dikkat çekti.

Hırsız tarafından bıçaklandığını söyleyen adamın, kendi kendini yaraladığı ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
KORKMAZ ÇAKAR: gardaş derdin ne laaa
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500
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