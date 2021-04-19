Bıçaklanan kişi ağır yaralandı
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Bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Menderes Mahallesi 2 Nolu Sarıkız Sokak üzerinde henüz sebebi belli olmayan bir nedenle Birol Dönmez (48) ile Ahmet Demirel (41) arasında çıkan tartışmada Ahmet Demirel, Birol Dönmez'i bıçaklayarak ağır yaraladı ve olay yerinden ayrıldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

112 acil sağlık ekipleri Dönmez'e yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılırdı.

Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Dönmez durumu ağır olduğu için Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Dönmez'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Firar olan Demirel'in yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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