Bıçaklanan genç, cep telefonuyla ailesini arayıp haber verdi
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Bıçaklanan genç, cep telefonuyla ailesini arayıp haber verdi

02.12.2020 22:30 | Son Güncelleme: 02.12.2020 22:48

Bıçaklanan genç, cep telefonuyla ailesini arayıp haber verdi Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 16 yaşındaki iki genç arasında çıkan kavga kanlı bitti Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde tartıştığı kişi tarafından 3 yerinden bıçaklanan genç yaralandı.

Bıçaklanan genç, cep telefonuyla ailesini arayıp haber verdi

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 16 yaşındaki iki genç arasında çıkan kavga kanlı bitti

ADANA - Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde tartıştığı kişi tarafından 3 yerinden bıçaklanan genç yaralandı. Yaralı genç ambulans gelene kadar cep telefonuyla ailesini arayıp yaralı olduğunu ve hangi hastaneye gidebileceğini söyledi.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarıda gezen U.Ö.Ç arkadaşının arkadaşı olan M.C.B ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. M.C.B, cebinden çıkardığı bıçak ile U.Ö.Ç'yi sırtından ve ayağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Vatandaşlar, U.Ö.Ç'nin kanlar içerisinde yere yığıldığını gördü, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. U.Ö.Ç sağlık ekipleri gelene kadar cep telefonuyla ailesini aradı. U.Ö.Ç ailesine bıçakla yaralandığını ve hangi hastaneye kaldırılacağını söyledi. Sağlık ekipleri yaralı genci Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olaydan kısa bir süre sonra şüpheli M.C.B'yi yakaladı.

Bıçaklanan genç, cep telefonuyla ailesini arayıp haber verdi
Bıçaklanan genç, cep telefonuyla ailesini arayıp haber verdi
Bıçaklanan genç, cep telefonuyla ailesini arayıp haber verdi
Bıçaklanan genç, cep telefonuyla ailesini arayıp haber verdi
Bıçaklanan genç, cep telefonuyla ailesini arayıp haber verdi
Bıçaklanan genç, cep telefonuyla ailesini arayıp haber verdi
Bıçaklanan genç, cep telefonuyla ailesini arayıp haber verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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