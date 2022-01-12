Bıçakla şaka yapan genç, arkadaşını kalbinden bıçakladı
Adana'da 19 yaşlarındaki iki arkadaş, bıçakla şakalaşırken tartışmaya başladı. Şahıslardan Volkan Eyüpoğlu, arkadaşını kalbinden ve kolundan bıçaklayıp kaçtı. Yaralı gencin hayati tehlikesi devam ederken, yakalanan genç ise "Mustafa ile şakalaşıyorduk." sözleriyle kendisini savundu.
9 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde sokakta bekleyen Volkan Eyüpoğlu (19), yanına gelen arkadaşı Mustafa Berat Yaşar (19) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Eyüpoğlu, Yaşar'ı göğsünden ve kolundan bıçaklayıp, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Yaşar'ı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı genç, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Eyüpoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı. Gidebileceği adreslere tek tek baskın yapan polis, Eyüpoğlu'nu bir arkadaşının evinde saklanırken yakaladı. Gözaltına alınıp emniyete götürülen Eyüpoğlu ifadesinde, "Mustafa ile şakalaşıyorduk. Sonra birden bıçak çekti. Ben de elindeki bıçağı alıp, kendisine salladım. Sonra da olay yerinden kaçtım" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Eyüpoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Mustafa Berat Yaşar'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri