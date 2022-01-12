Bıçakla şaka yapan genç, arkadaşını kalbinden bıçakladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bıçakla şaka yapan genç, arkadaşını kalbinden bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 19 yaşlarındaki iki arkadaş, bıçakla şakalaşırken tartışmaya başladı. Şahıslardan Volkan Eyüpoğlu, arkadaşını kalbinden ve kolundan bıçaklayıp kaçtı. Yaralı gencin hayati tehlikesi devam ederken, yakalanan genç ise "Mustafa ile şakalaşıyorduk." sözleriyle kendisini savundu.

9 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde sokakta bekleyen Volkan Eyüpoğlu (19), yanına gelen arkadaşı Mustafa Berat Yaşar (19) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Eyüpoğlu, Yaşar'ı göğsünden ve kolundan bıçaklayıp, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Yaşar'ı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı genç, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Eyüpoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı. Gidebileceği adreslere tek tek baskın yapan polis, Eyüpoğlu'nu bir arkadaşının evinde saklanırken yakaladı. Gözaltına alınıp emniyete götürülen Eyüpoğlu ifadesinde, "Mustafa ile şakalaşıyorduk. Sonra birden bıçak çekti. Ben de elindeki bıçağı alıp, kendisine salladım. Sonra da olay yerinden kaçtım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Eyüpoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Mustafa Berat Yaşar'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul'da iş yerine bir garip silahlı saldırı: Silah tutukluk yapınca kaçtı geri gelip ateş açtı

İstanbul'da iş yerine bir garip silahlı saldırı: Silah tutukluk yapınca kaçtı geri gelip ateş açtı

 Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı

Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title