Psikolojik sorunlu gençten kan donduran intihar girişimi! Bıçakla boğazını kesip, pencereden atladı
Denizli'de psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören 20 yaşındaki Ali İ. bıçakla boğazını kestikten sonra ikinci kattaki balkonun penceresinden aşağı atlayıp intihara kalkıştı. Olayı fark eden çevredekiler 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verirken, genci kanlar içinde gören yakınları sinir krizi geçirdi. Tedavi altına alının gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2377 Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Ali İ. bıçakla kendi boğazını kestikten sonra ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Ali İ., ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ali İ.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ali İ.'nin yakınları, evin önünde sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat